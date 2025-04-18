Хлорофіліпт спиртовий розчин (Chlorophyllipt alcoholic solution)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 395 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
189,97
Економія при броні: -40,54 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
176,30
Економія при броні: -13,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
176,50
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
180,70
Економія при броні: -18,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
182,75
Економія при броні: -32,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум