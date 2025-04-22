Хлорофіліпт спиртовий розчин (Chlorophyllipt alcoholic solution)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
176,30
Економія при броні: -14,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
176,30
Економія при броні: -14,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
180,70
Економія при броні: -18,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
184,77
Економія при броні: -37,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
176,30
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
187,44
Економія при броні: -28,22 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
180,60
Економія при броні: -18,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
182,68
Економія при броні: -39,97 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
176,30
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
185,92
Економія при броні: -42,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
186,28
Економія при броні: -29,21 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Хлорофіліпт Артеріум розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл №1
Корпорація Артеріум
176,30
Економія при броні: -14,10 грн