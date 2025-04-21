Новокаїн-Здоров'я (Novocaine-Zdorovye)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -11,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
49,30
Економія при броні: -11,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Зодчих, 9
4.0 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
39,44
Економія при броні: -8,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Келецька, 41
4.6 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
7,72
Економія при броні: -0,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Порика Василя, 16
5.5 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 42
5.7 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 66
5.7 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
44,37
Економія при броні: -9,99 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
5.7 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Г
6.0 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 104
6.6 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 106-А
6.8 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
24,65
Економія при броні: -5,55 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гнівань, вул. Лісова, 4
19.6 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Незалежності, 18
24.5 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Вознесінська, 2
24.9 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я