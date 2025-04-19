Новокаїн-Здоров'я (Novocaine-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Львів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
44,30
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
35,44
Економія при броні: -1,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
39,44
Економія при броні: -5,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
49,30
Економія при броні: -6,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
44,30
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
44,30
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
49,30
Економія при броні: -6,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
1.8 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
44,30
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
37,04
Економія при броні: -2,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Варшавська, 193
3.1 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
41,67
Економія при броні: -2,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
24,65
Економія при броні: -3,15 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна Авраама, 29
3.3 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 27
3.4 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
46,30
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
3.4 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
44,30
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
3.5 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
44,30
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 10
3.6 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
49,30
Економія при броні: -6,30 грн