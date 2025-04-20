Новокаїн-Здоров'я (Novocaine-Zdorovye)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
49,86
Економія при броні: -1,86 грн
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
6.8 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Оцерклевича Віктора, 5
7.1 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Покровська, 26
7.4 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
7.8 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
12.4 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
13.2 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 47
13.6 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 93-А
20.4 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
29.6 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 45
30.2 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я