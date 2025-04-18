Новокаїн-Здоров'я (Novocaine-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Слави, 3-А
6.6 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
14,79
Економія при броні: -2,37 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
6.7 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
7.3 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
8.0 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
8.7 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Біблика, 1-Б
9.2 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
36,20
Економія при броні: -7,80 грн
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
4,93
Економія при броні: -0,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.7 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
3,62
Економія при броні: -0,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Шарикова, 29
13.3 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Милосердя
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.5 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Пісочин, вул. Квартальна, 14
11.1 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
13.1 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дергачі, вул. Вокзальна, 70
14.6 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 17:30
Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2
16.7 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Люботин, пл. Соборна, 1-В
23.6 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Мерефа, вул. Савченка, 1-А
24.6 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
35.6 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я