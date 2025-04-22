Новокаїн-Здоров'я (Novocaine-Zdorovye)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Дніпро
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
30,04
Економія при броні: -1,24 грн
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
57,99
Економія при броні: -6,99 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.9 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
6.5 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
29,52
Економія при броні: -2,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
8.4 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 25-Б
8.8 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
8.9 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Старозаводська, 1
9.0 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
9.5 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
10.8 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
20.2 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
21.5 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4
26.2 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 3
26.5 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 92-А
26.6 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Самар, вул. Гетьманська, 19
28.8 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
29.0 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Самар, вул. Гетьманська, 34
29.4 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
57,99
Економія при броні: -6,99 грн