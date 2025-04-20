ПІМАФУКОРТ® (PIMAFUCORT®)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 199 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
415,60
Економія при броні: -64,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
428,28
Економія при броні: -60,73 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
435,29
Економія при броні: -57,99 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
415,60
Економія при броні: -39,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
393,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
393,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
415,60
Економія при броні: -39,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
428,28
Економія при броні: -15,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
415,60
Економія при броні: -39,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
439,40
Економія при броні: -68,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
430,02
Економія при броні: -49,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
428,36
Економія при броні: -47,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
430,79
Економія при броні: -49,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
442,93
Економія при броні: -75,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
432,00
Економія при броні: -51,08 грн