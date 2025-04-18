ПІМАФУКОРТ® (PIMAFUCORT®)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 281 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
429,11
Економія при броні: -48,19 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
430,44
Економія при броні: -52,69 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
441,64
Економія при броні: -63,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
415,60
Економія при броні: -34,60 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
429,15
Економія при броні: -54,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
431,93
Економія при броні: -64,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
415,60
Економія при броні: -34,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
434,88
Економія при броні: -60,74 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма