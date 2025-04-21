ПІМАФУКОРТ® (PIMAFUCORT®)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
435,54
Економія при броні: -59,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
415,60
Економія при броні: -36,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
431,85
Економія при броні: -53,82 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
415,60
Економія при броні: -36,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
442,10
Економія при броні: -64,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
433,55
Економія при броні: -56,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
415,60
Економія при броні: -36,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
384,90
Економія при броні: -5,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
415,60
Економія при броні: -36,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
443,26
Економія при броні: -62,34 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
440,44
Економія при броні: -63,04 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
443,88
Економія при броні: -66,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
415,60
Економія при броні: -36,10 грн