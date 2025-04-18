ПІМАФУКОРТ® (PIMAFUCORT®)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 877 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
415,60
Економія при броні: -23,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
415,60
Економія при броні: -23,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
415,62
Економія при броні: -63,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
431,06
Економія при броні: -65,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
439,78
Економія при броні: -58,86 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
489,47
Економія при броні: -74,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
436,37
Економія при броні: -67,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
415,60
Економія при броні: -23,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма