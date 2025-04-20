ПІМАФУКОРТ® (PIMAFUCORT®)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
436,54
Економія при броні: -72,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
393,00
Економія при броні: -55,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
436,70
Економія при броні: -73,31 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
433,63
Економія при броні: -69,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
427,45
Економія при броні: -69,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
435,34
Економія при броні: -76,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
415,60
Економія при броні: -43,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
432,55
Економія при броні: -74,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
443,01
Економія при броні: -79,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
415,60
Економія при броні: -43,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
442,51
Економія при броні: -79,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
439,03
Економія при броні: -75,81 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Пімафукорт® мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
415,60
Економія при броні: -43,00 грн