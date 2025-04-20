Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 169 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
307,54
Економія при броні: -50,29 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
445,82
Економія при броні: -63,83 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10
Економія при броні: -33,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
282,00
Економія при броні: -30,20 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
408,00
Економія при броні: -43,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
282,00
Економія при броні: -28,20 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
299,70
Економія при броні: -25,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
425,60
Економія при броні: -35,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
313,73
Економія при броні: -11,72 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70
Економія при броні: -24,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
315,00
Економія при броні: -46,59 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
439,35
Економія при броні: -79,29 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
314,88
Економія при броні: -57,88 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
457,82
Економія при броні: -77,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
317,37
Економія при броні: -59,81 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
460,08
Економія при броні: -28,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
282,00
Економія при броні: -28,20 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
309,26
Економія при броні: -52,04 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
447,45
Економія при броні: -16,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн