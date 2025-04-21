Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,50
Економія при броні: -27,80 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
147,97
Економія при броні: -12,05 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
455,79
Економія при броні: -23,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
299,70
Економія при броні: -23,00 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
430,64
Економія при броні: -18,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
308,40
Економія при броні: -36,56 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
414,50
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
312,36
Економія при броні: -40,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
310,75
Економія при броні: -39,06 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
452,58
Економія при броні: -20,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
311,20
Економія при броні: -46,62 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,34
Економія при броні: -20,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
316,71
Економія при броні: -52,13 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
450,63
Економія при броні: -28,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10
Економія при броні: -27,60 грн