Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
291,90 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
414,50 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
291,90 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
414,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
291,90 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
414,50 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
291,90 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
414,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
291,90 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
414,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
291,90 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
414,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
291,90 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
414,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
291,90 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
414,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
296,65
Економія при броні: -38,37 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
414,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
302,35
Економія при броні: -11,68 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
414,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
291,90 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
414,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма