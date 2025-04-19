Львів (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
435,10
Економія при броні: -49,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
313,47
Економія при броні: -52,26 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
454,12
Економія при броні: -70,31 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
269,90
Економія при броні: -4,40 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за null хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
435,50
Економія при броні: -49,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
157,00
Економія при броні: -26,46 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
265,70
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
299,50
Економія при броні: -34,00 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
425,60
Економія при броні: -40,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн