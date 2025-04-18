Київ (адресу не вказано)
Доступно в 461 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
152,47
Економія при броні: -24,09 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
425,20
Економія при броні: -30,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма