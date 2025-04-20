Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
313,47
Економія при броні: -51,64 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
322,69
Економія при броні: -20,06 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
320,27
Економія при броні: -17,53 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн