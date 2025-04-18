Харків (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
306,70
Економія при броні: -39,00 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
309,53
Економія при броні: -50,48 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
311,51
Економія при броні: -51,32 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
312,60
Економія при броні: -52,41 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
298,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма