Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
314,80
Економія при броні: -46,40 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
450,32
Економія при броні: -67,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
299,50
Економія при броні: -28,20 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
425,60
Економія при броні: -52,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
318,26
Економія при броні: -66,24 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
455,17
Економія при броні: -24,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
424,10
Економія при броні: -51,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
313,88
Економія при броні: -61,81 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
313,44
Економія при броні: -39,70 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
318,83
Економія при броні: -15,99 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
446,39
Економія при броні: -57,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
453,13
Економія при броні: -64,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
307,18
Економія при броні: -38,29 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
447,37
Економія при броні: -16,22 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
320,14
Економія при броні: -17,47 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
450,82
Економія при броні: -19,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
316,93
Економія при броні: -14,26 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
452,35
Економія при броні: -21,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Полаприл капсули тверді 5 мг блістер №28
Польфарма
304,60 грн
Полаприл капсули тверді 10 мг блістер №28
Польфарма
432,60 грн