Міртазапін Сандоз® (Mirtazapin Sandoz®)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
864,79
Економія при броні: -160,36 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1230,01
Економія при броні: -236,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,70 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,70 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1196,69
Економія при броні: -255,81 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,70 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,70 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1248,53
Економія при броні: -275,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
860,83
Економія при броні: -189,50 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1224,39
Економія при броні: -251,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,40
Економія при броні: -149,40 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,70 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
576,35
Економія при броні: -83,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,40
Економія при броні: -149,40 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1172,30
Економія при броні: -186,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,70 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1144,79
Економія при броні: -160,12 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
893,61
Економія при броні: -183,60 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1243,84
Економія при броні: -272,30 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,70 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1253,57
Економія при броні: -282,48 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
851,50
Економія при броні: -176,50 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1212,00
Економія при броні: -226,10 грн