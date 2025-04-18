Міртазапін Сандоз® (Mirtazapin Sandoz®)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 774 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
757,50
Економія при броні: -50,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,40
Економія при броні: -117,10 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1172,30
Економія при броні: -186,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
890,64
Економія при броні: -135,38 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1188,20
Економія при броні: -180,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
406,00
Економія при броні: -61,71 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1157,95
Економія при броні: -176,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
873,19
Економія при броні: -170,10 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1282,24
Економія при броні: -297,37 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
895,88
Економія при броні: -198,56 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1232,36
Економія при броні: -247,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,40
Економія при броні: -117,10 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1172,30
Економія при броні: -186,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz