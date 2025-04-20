Міртазапін Сандоз® (Mirtazapin Sandoz®)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
758,20
Економія при броні: -70,50 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
866,77
Економія при броні: -201,77 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1274,90
Економія при броні: -324,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
764,00
Економія при броні: -61,20 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1086,00
Економія при броні: -86,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,70 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1209,93
Економія при броні: -196,99 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
846,37
Економія при броні: -181,68 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1224,62
Економія при броні: -302,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
417,15
Економія при броні: -96,40 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1207,16
Економія при броні: -268,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
793,04
Економія при броні: -151,28 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,40
Економія при броні: -136,70 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
858,86
Економія при броні: -183,82 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1221,58
Економія при броні: -283,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
879,62
Економія при броні: -234,74 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1251,11
Економія при броні: -317,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
754,10
Економія при броні: -66,40 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1031,70
Економія при броні: -46,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
767,52
Економія при броні: -122,64 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1249,70
Економія при броні: -316,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
871,71
Економія при броні: -226,83 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1239,86
Економія при броні: -306,74 грн