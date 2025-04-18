Міртазапін Сандоз® (Mirtazapin Sandoz®)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 231 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
881,05
Економія при броні: -173,65 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1213,60
Економія при броні: -229,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
842,35
Економія при броні: -160,22 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
598,43
Економія при броні: -122,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
811,20
Економія при броні: -93,30 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
535,90
Економія при броні: -43,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
851,50
Економія при броні: -133,60 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1210,90
Економія при броні: -226,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
854,47
Економія при броні: -175,69 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1215,21
Економія при броні: -256,94 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
888,42
Економія при броні: -165,17 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1224,97
Економія при броні: -274,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,70 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1214,15
Економія при броні: -263,78 грн