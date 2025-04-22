Міртазапін Сандоз® (Mirtazapin Sandoz®)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,70 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1157,90
Економія при броні: -172,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,42
Економія при броні: -24,73 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1066,58
Економія при броні: -32,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,70 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1172,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
405,60
Економія при броні: -69,20 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1172,30
Економія при броні: -186,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,70 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1244,55
Економія при броні: -270,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,70 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
905,25
Економія при броні: -81,99 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1248,18
Економія при броні: -263,24 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
754,10
Економія при броні: -81,30 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1172,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
888,22
Економія при броні: -186,11 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1230,48
Економія при броні: -255,39 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,70 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1172,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
836,65
Економія при броні: -165,34 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1210,56
Економія при броні: -235,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
800,15
Економія при броні: -98,04 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1280,66
Економія при броні: -295,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
824,70 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
538,35
Економія при броні: -45,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №20
Sandoz
842,81
Економія при броні: -140,78 грн
Міртазапін Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Sandoz
1219,47
Економія при броні: -191,72 грн