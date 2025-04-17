Київ (адресу не вказано)
Доступно в 205 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
543,47
Економія при броні: -30,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за null хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
528,65
Економія при броні: -25,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
511,37
Економія при броні: -20,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
508,41
Економія при броні: -31,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
494,03
Економія при броні: -20,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
514,21
Економія при броні: -16,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
491,89
Економія при броні: -19,01 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
516,84
Економія при броні: -28,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
517,82
Економія при броні: -44,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
487,38
Економія при броні: -15,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
573,80
Економія при броні: -100,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
491,37
Економія при броні: -37,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
261,10
Економія при броні: -24,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
537,90
Економія при броні: -35,14 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
535,67
Економія при броні: -22,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
546,85
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
528,14
Економія при броні: -30,65 грн