Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
496,50
Економія при броні: -48,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
492,48
Економія при броні: -63,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
489,01
Економія при броні: -40,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
414,06
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
501,42
Економія при броні: -120,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
495,36
Економія при броні: -32,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
497,31
Економія при броні: -49,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
501,91
Економія при броні: -21,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
260,68
Економія при броні: -36,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
526,43
Економія при броні: -25,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
513,60
Економія при броні: -23,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
519,03
Економія при броні: -32,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
533,68
Економія при броні: -29,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
259,71
Економія при броні: -44,73 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
3.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
535,40
Економія при броні: -60,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
498,47
Економія при броні: -27,55 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
514,49
Економія при броні: -34,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
521,06
Економія при броні: -24,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
551,30
Економія при броні: -32,04 грн