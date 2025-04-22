Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
524,76
Економія при броні: -15,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
512,41
Економія при броні: -29,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
512,34
Економія при броні: -63,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
519,30
Економія при броні: -16,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
526,84
Економія при броні: -29,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
522,07
Економія при броні: -19,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
504,59
Економія при броні: -22,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
483,97
Економія при броні: -34,84 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
537,77
Економія при броні: -24,92 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 1-ої танкової бригади, 29
4.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
514,81
Економія при броні: -24,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
518,54
Економія при броні: -28,06 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
519,81
Економія при броні: -29,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г/1
64.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
506,80
Економія при броні: -23,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
246,14
Економія при броні: -17,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
506,92
Економія при броні: -25,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 8
64.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
253,40
Економія при броні: -11,85 грн