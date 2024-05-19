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Аскорутин-Ф таблетки 0,25 г, №50 - Львів (445896) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (3)
30,08
Економія: -3,79 грн
26,29 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки (40)
23,51 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
29,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
30,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
28,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
28,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: таблетки (10)
27,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
28,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Всього: упаковка (1)
26,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
30,40 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Патона, 2/7
Всього: упаковка (1)
28,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: таблетки (40)
26,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
30,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: таблетки (40)
29,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (1)
30,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (5)
25,70 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (1)
23,22 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Городок, вул. Львівська, 31
Всього: упаковка (1)
27,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
27,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1)
22,92 грн