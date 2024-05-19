Аскорутин-Ф таблетки 0,25 г, №50 - Львів (445896) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
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Львів, вул. Городоцька, 59
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Львів, вул. Леонтовича, 1
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Львів, вул. Моршинська, 2
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Львів, вул. Окуневського, 3
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Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
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Львів, вул. Патона, 2/7
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Львів, просп. Червоної Калини, 36
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
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Львів, вул. Кавалерідзе, 2
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Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
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Городок, вул. Львівська, 31
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Миколаїв, вул. Шептицького, 24
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Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 36