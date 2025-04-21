Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
477,74
Економія при броні: -53,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
227,50
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
476,79
Економія при броні: -39,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
454,20
Економія при броні: -6,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
454,20
Економія при броні: -6,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
455,00
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
472,25
Економія при броні: -65,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
521,59
Економія при броні: -58,64 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
469,80
Економія при броні: -22,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
455,00
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
486,35
Економія при броні: -72,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
473,43
Економія при броні: -66,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
505,10
Економія при броні: -57,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
474,11
Економія при броні: -60,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
482,51
Економія при броні: -57,07 грн