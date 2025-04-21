Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
519,28
Економія при броні: -24,49 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
469,80
Економія при броні: -23,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
482,83
Економія при броні: -35,25 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
469,80
Економія при броні: -23,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
483,65
Економія при броні: -59,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
484,73
Економія при броні: -60,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
454,20
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
493,46
Економія при броні: -68,69 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
492,43
Економія при броні: -78,13 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
500,57
Економія при броні: -86,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
233,80
Економія при броні: -10,85 грн