Львів (адресу не вказано)
Доступно в 251 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
494,06
Економія при броні: -82,43 грн
Пульс
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Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека бам
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
455,00
Економія при броні: -7,50 грн
D.s.
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Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Пульс
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Подорожник
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Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
505,10
Економія при броні: -57,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
505,10
Економія при броні: -57,60 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека шар@
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
530,16
Економія при броні: -98,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
477,24
Економія при броні: -65,35 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека бам
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Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
465,00
Економія при броні: -17,50 грн
Подорожник
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Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
469,80
Економія при броні: -22,30 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
469,80
Економія при броні: -22,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци