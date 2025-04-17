Київ (адресу не вказано)
Доступно в 870 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
469,80
Економія при броні: -10,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
245,73
Економія при броні: -37,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
481,10
Економія при броні: -75,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за null хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
533,80
Економія при броні: -81,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
490,00
Економія при броні: -61,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
497,27
Економія при броні: -79,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
489,81
Економія при броні: -71,91 грн