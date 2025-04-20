Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
494,18
Економія при броні: -83,98 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
446,00
Економія при броні: -65,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
477,74
Економія при броні: -70,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
489,01
Економія при броні: -78,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
483,89
Економія при броні: -76,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
492,82
Економія при броні: -85,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
454,20
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
489,67
Економія при броні: -82,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
484,65
Економія при броні: -74,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
469,80
Економія при броні: -29,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
484,10
Економія при броні: -96,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
497,00
Економія при броні: -86,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
465,50
Економія при броні: -24,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
495,36
Економія при броні: -96,76 грн