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Аерофілін® (Aerofyllin®)

Аерофілін® (Aerofyllin®)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 366 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
479,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
424,36 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
443,16 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
411,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
469,75
Економія при броні: -53,01 грн
416,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
421,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
438,32 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
399,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
524,29
Економія при броні: -73,66 грн
450,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
469,80
Економія при броні: -6,80 грн
463,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
391,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
468,50
Економія при броні: -5,50 грн
463,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
445,00 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
420,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
482,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
469,80
Економія при броні: -6,80 грн
463,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
425,40 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
439,66 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
406,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Аерофілін® таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
471,55
Економія при броні: -31,56 грн
439,99 грн
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