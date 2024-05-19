Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВКсантиниДоксофілінАерофілін®Ціни в аптеках

Аерофілін® таблетки 400 мг, №20 - Львів (83926) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 324 аптеках
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
368,10 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
385,61 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки (10)
439,65
Економія: -67,57 грн
372,08 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
360,56 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
407,68
Економія: -44,34 грн
363,34 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
426,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
368,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
465,20
Економія: -102,00 грн
363,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
447,99
Економія: -84,65 грн
363,34 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
443,99
Економія: -80,65 грн
363,34 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: таблетки (10)
375,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
432,16
Економія: -62,69 грн
369,47 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
465,20
Економія: -102,00 грн
363,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
430,51
Економія: -66,28 грн
364,23 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (6)
407,68
Економія: -44,34 грн
363,34 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
457,99
Економія: -94,65 грн
363,34 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: таблетки (10)
375,00 грн