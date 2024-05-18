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Аерофілін® таблетки 400 мг, №20 - Харків (83926) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 378 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: таблетки (1)
409,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
376,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
456,03
Економія: -90,02 грн
366,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
460,92
Економія: -90,24 грн
370,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
415,58 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
405,74 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
404,96 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
449,50
Економія: -86,30 грн
363,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
405,44 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки (1)
433,80
Економія: -68,40 грн
365,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
403,99
Економія: -40,68 грн
363,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
406,40 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: таблетки (1)
406,60 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
369,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
460,30
Економія: -88,22 грн
372,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
417,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
415,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
408,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
408,12 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
370,56 грн