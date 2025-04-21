Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1067,03
Економія при броні: -186,35 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1581,61
Економія при броні: -97,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
781,35
Економія при броні: -38,74 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1055,45
Економія при броні: -174,77 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1537,49
Економія при броні: -89,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
979,70
Економія при броні: -168,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
646,46
Економія при броні: -105,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
764,55
Економія при броні: -111,23 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1017,32
Економія при броні: -136,64 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1522,85
Економія при броні: -77,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1040,07
Економія при броні: -159,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
547,07
Економія при броні: -6,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,20
Економія при броні: -169,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
532,43
Економія при броні: -93,78 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1062,87
Економія при броні: -182,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1578,27
Економія при броні: -84,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
529,69
Економія при броні: -94,99 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1057,40
Економія при броні: -176,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,20
Економія при броні: -169,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
348,76
Економія при броні: -53,45 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1033,76
Економія при броні: -58,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
671,62
Економія при броні: -137,53 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
513,28
Економія при броні: -33,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1069,13
Економія при броні: -183,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1020,90
Економія при броні: -64,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,20
Економія при броні: -169,00 грн