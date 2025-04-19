Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
812,67
Економія при броні: -77,45 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
695,44
Економія при броні: -43,36 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1561,36
Економія при броні: -108,89 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1011,25
Економія при броні: -34,89 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1501,06
Економія при броні: -66,15 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
787,23
Економія при броні: -109,23 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
338,09
Економія при броні: -60,20 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1502,90
Економія при броні: -79,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
936,39
Економія при броні: -56,49 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1532,45
Економія при броні: -110,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
652,93
Економія при броні: -109,65 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1011,85
Економія при броні: -33,37 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1482,98
Економія при броні: -48,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1003,00
Економія при броні: -188,50 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1062,57
Економія при броні: -84,45 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1574,99
Економія при броні: -86,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1059,51
Економія при броні: -56,55 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1570,34
Економія при броні: -83,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
773,73
Економія при броні: -38,79 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
343,15
Економія при броні: -56,40 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1508,86
Економія при броні: -75,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1017,32
Економія при броні: -179,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1498,76
Економія при броні: -57,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
798,58
Економія при броні: -63,35 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1062,67
Економія при броні: -164,85 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1575,14
Економія при броні: -106,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
783,56
Економія при броні: -47,75 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1041,47
Економія при броні: -181,14 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1603,74
Економія при броні: -116,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1015,30
Економія при броні: -200,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
527,15
Економія при броні: -37,04 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн