Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1026,41
Економія при броні: -180,49 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1507,83
Економія при броні: -72,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1061,04
Економія при броні: -82,78 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1546,50
Економія при броні: -102,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
796,06
Економія при броні: -60,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1059,33
Економія при броні: -81,07 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1516,59
Економія при броні: -81,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
780,29
Економія при броні: -45,07 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1037,95
Економія при броні: -177,47 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
524,18
Економія при броні: -34,11 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1039,65
Економія при броні: -179,17 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1027,50
Економія при броні: -48,74 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1580,68
Економія при броні: -85,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1011,18
Економія при броні: -33,06 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1497,98
Економія при броні: -58,59 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1081,53
Економія при броні: -103,41 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1040,06
Економія при броні: -61,73 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1591,46
Економія при броні: -139,62 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
792,56
Економія при броні: -57,63 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1035,94
Економія при броні: -57,82 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1557,03
Економія при броні: -105,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1017,41
Економія при броні: -38,75 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн