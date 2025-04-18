Київ (адресу не вказано)
Доступно в 380 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
829,14
Економія при броні: -126,03 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1029,78
Економія при броні: -156,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
710,30
Економія при броні: -40,02 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
550,37
Економія при броні: -31,01 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
771,24
Економія при броні: -63,14 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1574,21
Економія при броні: -57,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
801,24
Економія при броні: -43,05 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
685,51
Економія при броні: -129,41 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
813,13
Економія при броні: -73,29 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1044,23
Економія при броні: -65,66 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1546,23
Економія при броні: -142,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
794,46
Економія при броні: -36,27 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1010,28
Економія при броні: -107,81 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1548,26
Економія при броні: -100,36 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
801,44
Економія при броні: -121,82 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
597,54
Економія при броні: -21,73 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
817,90
Економія при броні: -124,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
785,38
Економія при броні: -75,64 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1020,05
Економія при броні: -117,58 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
787,60
Економія при броні: -29,41 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1556,29
Економія при броні: -70,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
764,55
Економія при броні: -126,11 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
698,94
Економія при броні: -46,46 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1569,35
Економія при броні: -112,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30
Економія при броні: -103,40 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
763,30
Економія при броні: -122,40 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
684,04
Економія при броні: -90,22 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
773,61
Економія при броні: -33,33 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1054,36
Економія при броні: -76,15 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1522,27
Економія при броні: -74,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
758,52
Економія при броні: -27,19 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1544,90
Економія при броні: -93,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
758,74
Економія при броні: -123,53 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
348,88
Економія при броні: -60,14 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн