Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
997,20
Економія при броні: -148,85 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1029,15
Економія при броні: -52,82 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
796,21
Економія при броні: -68,40 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1059,53
Економія при броні: -211,19 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1025,92
Економія при броні: -537,79 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
988,10
Економія при броні: -164,86 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
812,52
Економія при броні: -84,91 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1007,33
Економія при броні: -226,65 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1539,14
Економія при броні: -97,46 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
810,01
Економія при броні: -81,56 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн