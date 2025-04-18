Харків (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1051,51
Економія при броні: -72,68 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
763,77
Економія при броні: -128,57 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1052,52
Економія при броні: -142,59 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
796,44
Економія при броні: -107,83 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
347,37
Економія при броні: -15,02 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1564,67
Економія при броні: -71,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1063,69
Економія при броні: -180,27 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1551,47
Економія при броні: -86,95 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
790,80
Економія при броні: -30,63 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1052,02
Економія при броні: -156,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1459,87
Економія при броні: -109,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1608,15
Економія при броні: -116,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1587,54
Економія при броні: -98,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1028,66
Економія при броні: -129,14 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1525,48
Економія при броні: -89,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1000,30
Економія при броні: -167,96 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
736,90 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн