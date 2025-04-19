Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1010,09
Економія при броні: -149,48 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1510,44
Економія при броні: -94,41 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1075,85
Економія при броні: -215,24 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
760,60
Економія при броні: -267,40 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1016,20
Економія при броні: -253,40 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
674,91
Економія при броні: -101,02 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1093,06
Економія при броні: -114,75 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1530,29
Економія при броні: -89,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1049,09
Економія при броні: -188,17 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1555,61
Економія при броні: -116,26 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1509,72
Економія при броні: -104,97 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1061,76
Економія при броні: -158,86 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1452,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
729,60 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1531,28
Економія при броні: -126,18 грн