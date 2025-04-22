Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1549,03
Економія при броні: -94,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1064,60
Економія при броні: -131,42 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1504,15
Економія при броні: -47,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
809,09
Економія при броні: -65,99 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1076,67
Економія при броні: -98,56 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
744,30 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
980,10 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1466,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 2.5 мг блістер №30
Тева Україна
778,80
Економія при броні: -36,36 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
1016,44
Економія при броні: -37,59 грн
Фелодип таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
1503,66
Економія при броні: -55,61 грн