Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг, №50 - Одеса (83098) Лікарський препарат - ціни
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Одеса, вул. Грецька, 45
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Одеса, бульв. Італійський, 11
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Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
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Одеса, вул. Сегедська, 14
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Одеса, дорога Люстдорфська, 52
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 17
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Одеса, вул. Говорова Маршала, 11-А
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
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Одеса, вул. Архітекторська, 22
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Одеса, просп. Добровольського, 128
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Всього: таблетки сублінгвальні (1)
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Чорноморськ, вул. Данченка, 2/53-Н
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Всього: таблетки сублінгвальні (1)
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Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
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Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 226
Подорожник
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Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 26-Б
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Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 52/1