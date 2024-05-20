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Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг, №50 - Одеса (83098) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
496,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
430,99
Економія: -37,05 грн
393,94 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (1)
496,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
496,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (1)
494,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Всього: упаковка (1)
494,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 17
Всього: упаковка (1)
496,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 11-А
Всього: упаковка (1)
496,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (1)
514,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
Всього: упаковка (1)
581,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Архітекторська, 22
Всього: упаковка (1)
494,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
Всього: упаковка (1)
496,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
536,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
Всього: упаковка (1)
496,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
496,20 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 2/53-Н
Всього: таблетки сублінгвальні (1)
496,20 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: таблетки сублінгвальні (1)
494,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 226
Всього: упаковка (1)
430,99
Економія: -37,05 грн
393,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 26-Б
Всього: упаковка (1)
473,99
Економія: -80,05 грн
393,94 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 52/1
Всього: упаковка (1)
466,70 грн