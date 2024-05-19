Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг, №50 - Львів (83098) Лікарський препарат - ціни
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
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Всього: таблетки сублінгвальні (25)
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Ощад аптека
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Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
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Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
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Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
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Рогатин, пл. Роксолани, 30
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