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Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг, №50 - Львів (83098) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
469,91 грн
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (2)
483,85 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: таблетки сублінгвальні (1)
512,90 грн
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
512,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
483,85 грн
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
498,20 грн
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
512,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
498,20 грн
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
512,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
483,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
498,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (1)
512,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 113-Д
Всього: упаковка (1)
509,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
503,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 269-М
Всього: таблетки сублінгвальні (25)
555,90 грн
В інших містах:
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
Всього: упаковка (2)
462,99
Економія: -69,05 грн
393,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
Всього: упаковка (1)
483,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
469,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
Всього: упаковка (1)
465,99
Економія: -72,05 грн
393,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Червоноград, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (1)
469,91 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Всього: упаковка (1)
483,37 грн