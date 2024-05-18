Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг, №50 - Харків (83098) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Науки, 64
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Подорожник
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Всього: таблетки сублінгвальні (25)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Хмельницька, 2/1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
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Всього: таблетки сублінгвальні (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Шевченка, 73/14
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миргород, вул. Гоголя, 139-В
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миргород, вул. Воскресінська, 4
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миргород, вул. Усика Якова, 2-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: таблетки сублінгвальні (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 69
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 62
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20