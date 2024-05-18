Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИРізні речовини, що впливають на травну систему і метаболізмРізні препаратиАпілак ГріндексЦіни в аптеках

Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг, №50 - Харків (83098) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
496,20 грн
Астарта
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
553,00 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Всього: упаковка (1)
549,00 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (1)
533,50 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Всього: упаковка (1)
533,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (1)
468,08 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
Всього: таблетки сублінгвальні (25)
546,99
Економія: -153,05 грн
393,94 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Всього: упаковка (1)
498,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Хмельницька, 2/1
Всього: упаковка (1)
468,08 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
468,08 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
Всього: упаковка (1)
465,99
Економія: -72,05 грн
393,94 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
496,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Шевченка, 73/14
Всього: таблетки сублінгвальні (1)
477,88 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
508,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (1)
508,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миргород, вул. Гоголя, 139-В
Всього: упаковка (1)
466,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миргород, вул. Воскресінська, 4
Всього: упаковка (1)
466,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миргород, вул. Усика Якова, 2-А
Всього: упаковка (1)
494,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: таблетки сублінгвальні (1)
483,85 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
550,00
Економія: -76,40 грн
473,60 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 69
Всього: упаковка (1)
506,60 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 62
Всього: упаковка (1)
477,88 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
Всього: упаковка (1)
470,44 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
Всього: упаковка (1)
494,80 грн