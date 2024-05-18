Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (83098) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Всього: таблетки сублінгвальні (1)
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Дніпро, пров. Штурманський, 7
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Кам'янське, просп. Конституції, 19
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Кам'янське, просп. Свободи, 62
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Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
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Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
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Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
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Кам'янське, просп. Перемоги, 69
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Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
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Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
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Павлоград, вул. Шевченка, 73/14
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
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Всього: таблетки сублінгвальні (1)
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Аптека бам
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Запоріжжя, просп. Соборний, 109
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Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
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Софіївка, вул. Незалежності, 54
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Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
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Кривий Ріг, вул. Маршака, 6
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Всього: таблетки сублінгвальні (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 45