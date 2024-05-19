Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг, №25 - Львів (83097) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 65 аптеках
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Всього: упаковка (300)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (300)
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Львів, вул. Клепарівська, 4
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Пульс
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Львів, вул. Бандери Степана, 15
Подорожник
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Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
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Львів, вул. Городоцька, 80
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Аптека доброго дня
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Львів, просп. Свободи, 5
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Львів, вул. Городоцька, 3
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Львів, вул. Городоцька, 82
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Подорожник
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Куліша, 15
Подорожник
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Львів, вул. Русових, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
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Львів, вул. Городоцька, 102
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
D.s.
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Галицька, 19