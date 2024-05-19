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Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг, №25 - Львів (83097) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
375,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
375,10 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
404,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
446,99
Економія: -95,73 грн
351,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (5)
430,99
Економія: -79,73 грн
351,26 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
375,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
573,50
Економія: -221,00 грн
352,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
375,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
364,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
386,99
Економія: -35,73 грн
351,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
432,99
Економія: -81,73 грн
351,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
412,99
Економія: -61,73 грн
351,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
481,99
Економія: -130,73 грн
351,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
383,99
Економія: -32,73 грн
351,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
412,99
Економія: -61,73 грн
351,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
440,99
Економія: -89,73 грн
351,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
375,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
550,10
Економія: -197,60 грн
352,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
467,99
Економія: -116,73 грн
351,26 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
364,00 грн